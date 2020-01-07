    07 января 2020, 20:15

    Украина пересмотрит бюджет на этот год из-за нехватки средств — депутат Рады

    Анатолий Минкин

    Принятый законопроект о бюджете Украины на 2020 год нужно пересмотреть, так как страна не получила около 90 миллиардов гривен, на которые рассчитывала. С таким заявлением выступил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Его заявление опубликовано на официальном сайте партии.
    Украина пересмотрит бюджет на этот год из-за нехватки средств — депутат Рады

    По словам политика, недостача образовалась в бюджете из-за недобора средств на таможне и спекулятивных действий с облигациями внутреннего государственного займа, по которым из казны выплачиваются 9% годовых.

    «Этот спекулятивный капитал так „укрепил“ гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами и так далее — начали резать все», — сказал Юрий Бойко.

    Он пояснил, что главной проблемой стали задержки с выплатами заработных плат работникам. По приведенным на сайте партии данным, общая сумма задолженности по заработной плате на Украине составила на 1 декабря 3220,9 миллиона гривен. С начала года рост составил 21,8%.

    При этом проводимая политика финансовым блоком правительства и Нацбанком Украины ситуацию по внешнему долгу только ухудшила. За три месяца он увеличился на 17 миллиардов гривен.