По словам политика, недостача образовалась в бюджете из-за недобора средств на таможне и спекулятивных действий с облигациями внутреннего государственного займа, по которым из казны выплачиваются 9% годовых.

«Этот спекулятивный капитал так „укрепил“ гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами и так далее — начали резать все», — сказал Юрий Бойко.

Он пояснил, что главной проблемой стали задержки с выплатами заработных плат работникам. По приведенным на сайте партии данным, общая сумма задолженности по заработной плате на Украине составила на 1 декабря 3220,9 миллиона гривен. С начала года рост составил 21,8%.

При этом проводимая политика финансовым блоком правительства и Нацбанком Украины ситуацию по внешнему долгу только ухудшила. За три месяца он увеличился на 17 миллиардов гривен.