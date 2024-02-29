Мир 29 февраля 2024, 10:30 Украина перешла на западные ракеты в работе систем ПВО ВВС Украины: для ПВО применяются только западные зенитные ракеты Sebastian Gollnow / Global Look Press

Читать 360tv в

Украинские военные при работе систем противовоздушной обороны используют только зенитные ракеты иностранного происхождения. Об этом изданию «Украинская правда» рассказал советник командования ВВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, эти ракеты всегда в дефиците, поскольку внутри Украины их не производят.

Реклама

«Много ракет или мало — люди порой просто не понимают тонкости. Да, мы используем большой запас ракет, но его необходимо постоянно пополнять. На сегодня у нас нет собственного производства ракет, поэтому все получаем со стороны Запада. Нам их передают по мере расходования. Но для нас они всегда будут дефицитными», — сказал Игнат.

Также советник подтвердил существенную задержку американских поставок, которые крайне необходимы для ВСУ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США воюют против России, как гибридно, так и напрямую. По его словам, Украина не сможет противостоять на поле боя без американских наводчиков, инструкторов и оружия.