Украина переквалифицировала дело о сбитом Boeing

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», — заявили в офисе генпрокурора, добавив, что расследованием будет теперь руководить Главное следственное управление СБУ.

Дело было изменено на основании признания официальных лиц Ирана в том, что причиной крушения Boeing-737 является ошибка КСИР. Это подтвердили и данные, которые были получены в ходе совместной работы международных экспертов и украинских правоохранителей.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем официальном Twitter-аккаунте, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, который спровоцировал авантюризм США». Он также принес извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Самолет случайно сбила ракетой система иранской ПВО. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. КСИР полностью взял на себя ответственность за авиакатастрофу, пишет агентство РИА ФАН.