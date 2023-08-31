Мир 31 августа 2023, 13:55 Украина перейдет от контрнаступления к обороне Экс-разведчик США Шаффер: Украина усилила мобилизацию для перехода к обороне РИА «Новости»

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Провальное контрнаступление ВСУ заставило командование украинских сил усилить мобилизацию, чтобы набрать людей для предстоящей обороны. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский срочно набирает в войска всех, кого только может, чтобы иметь резерв, который бросят на защиту.

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«Когда вы проигрываете, то, вероятно, переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень», — заявил Шаффер.

По словам бывшего разведчика, провалы украинской армии связаны с тем, что командование стран НАТО дает разные советы. Это путает украинских военных, которые не могут составить единый план. Но с набором новых военнослужащих могут возникнуть большие проблемы.

«У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя», — добавил Шаффер.

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ обратилось к правительству с просьбой об увеличении набора в армию в рамках мобилизации. Но никаких подробностей глава государства не привел.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признался, что план по мобилизации пересматривают каждые два месяца и набирают столько людей, сколько необходимо.