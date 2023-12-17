Мир 17 декабря 2023, 17:16 Украина перейдет к плану Б при отсутствии помощи со стороны Запада Советник Зеленского Устенко: Украина перейдет к плану Б без помощи Запада Str/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украина готова перейти к плану Б в случае отсутствия помощи со стороны западных государств. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире национального телемарафона.

Если союзники откажутся финансировать Украину, местным властям в 2024 году придется обратиться к внутреннему рынку для заимствования капиталов. Такой вариант развития событий спровоцирует дополнительное напряжение и нервозность в Минфине, признал политик. Однако этот шаг позволит исправить ситуацию в январе, добавил Устенко.

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Без помощи НАТО и Соединенных Штатов Украина уже к лету может потерпеть поражение, заявил ранее высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности. Победа России станет серьезным ударом по США и Европе, добавил он.

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. Президент Владимир Путин одерживает верх, сочли американские и европейские военные эксперты.