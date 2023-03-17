17 марта 2023, 13:11
Украина переименует Южную железную дорогу в рамках дерусификации
Министр Украины Федоров: Южную железную дорогу переименуют в Харьковскую
Южная железная дорога (ЮЖД) на Украине получит название Харьковская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он подчеркнул, что за такое название проголосовали большинство жителей Украины в приложении государственных услуг «Дия» («Действие»).
Министр подчеркнул, что переименование железной дороги проходит в рамках программы по избавлению от русскоязычных названий.
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«Продолжаем убирать российский след в названиях филиалов Укрзализныци. Украинцы выбрали в „Дие“ новое название для ЮЖД», — написал Федоров.
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Согласно представленному графику, в голосовании приняли участие более 860 тысяч пользователей. Вариант Харьковская железная дорога понравился 335 тысячам человек.
Среди других вариантов были «Слобожанская», «Восточная» и «Слободская».
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Украина
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