Мир 07 декабря 2023, 05:06 Украина передала США список необходимых вооружений Reuters: Киев попросил у США комплексы ПРО THAAD, вертолеты Apache и истребители Unsplash

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Министерство обороны Украины попросило у США системы противоракетной обороны, истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, представители украинского Минобороны на закрытом заседании передали список необходимых вооружений. В него вошли системы ПРО THAAD, истребители 2 °F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

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Ранее стало известно, что Сенат США заблокировал законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Представители демократической партии хотели завершить дебаты и поставить законопроект о выделении денег на голосование. Для этого нужно было, чтобы за это решение проголосовали 60 сенаторов. Но ходатайство не набрало нужного числа голосов, так что рассмотрение документа снова отложили.