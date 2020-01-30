Украина передала очередной список на обмен пленными

Киев 29 января передал Трехсторонней контактной группе новый список украинских граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и Донбассом. Об этом рассказал помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы», — подтвердил Ермак. Его слова процитировал сайт издания «Українська правда».

По словам Ермака, работа по подготовке обмена продолжается. Никто темпа, который взяли по обмену — чтобы в максимально быстрые строки все украинцы были освобождены, — не снижает, добавил помощник главы украинского государства.

Президент Зеленский 23 января заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев. Один список касается граждан Украины, которых удерживают в России, второй — тех, которых удерживает Донбасс.

Первый за два года обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. После этого Зеленский сообщил, что Киев начал формировать новые списки для обмена. В среду, 29 января представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что Киев и Донбасс на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились предоставить друг другу списки пленных.