Мир 05 февраля 2023, 13:49 Украина перебросила в Россию секретный батальон для организации диверсий The Guardian сообщила о действующей в России украинской диверсионной группе «Братство» Ministry of Defense of Ukraine

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Созданный на Украине секретный батальон спецназа «Братство» перебрасывает в Россию группировки для проведения диверсий. В случае поимки участников группы ни Киев, ни страны Запада не признают свою причастность. Об этом сообщила британская газета The Guardian, чей журналист пообщался с тремя представителями батальона.

Собеседники заявили, что их работа заключается в подрыве военной инфраструктуры на территории России и в похищениях высокопоставленных чиновников. Члены «Братства» подчеркнули, что официально никак не связаны с командованием украинской армией.

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По их словам, в батальон набирают или гражданских, или самых способных боевиков добровольческих военных объединений.

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Один из членов группировки рассказал, что две недели назад привез на территорию России несколько килограммов взрывчатки и оставил ее на месте по полученным координатам. Кому предназначался опасный груз, он не знает. Еще одной операцией, которую провели члены «Братства», стало покушение на сотрудников МВД России.

По словам боевиков, они стреляли по вертолету с российскими силовиками из зенитно-ракетного комплекса. Удалось ли поразить цель, им неизвестно, так как они находились на расстоянии до четырех километров. Но взрыв снаряда диверсанты услышали.

Представители «Братства» пояснили, что их главная цель — деморализовать командование России и показать, что украинские ДРГ способны действовать глубоко в тылу.