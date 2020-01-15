Boeing 737-800 потерпел крушение во время рейса в Киев практически сразу после вылета из Тегерана. Трагедия произошла ранним утром 8 января. Количество жертв составило 176 человек.

Военные Ирана пояснили, что самолет был сбит по ошибке: его приняли за крылатую ракету.

Офис генпрокурора и Служба безопасности страны обратились к властям Ирана с просьбой передать «черные ящики» Boeing в правоохранительные органы Украины.

По заявлению пресс-службы офиса генпрокурора в Telegram-канале, украинские власти хотят обеспечить тщательную расшифровку бортовых самописцев и собрать все детали для расследования трагедии.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал действия украинской стороны. «Украинская сторона явно перебарщивает со своей активностью. Ведь украинские специалисты могли бы поехать в Иран, но что-то об этом не слышно. … Вообще, не столь принципиально, где будут расшифровываться „черные ящики“. Многие страны заинтересованы в их квалифицированной расшифровке», — заявил он.

Также эксперт добавил, что «Украине стоило бы меньше пиара устраивать на этой трагедии».