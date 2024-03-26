Мир 26 марта 2024, 21:16 Украина озвучила ожидаемую от Евросоюза сумму помощи Шмыгаль: в 2024 году Украина хочет получить от Евросоюза 16 млрд евро РИА «Новости»

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Украинские власти надеются получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой поддержки в 2024 году в рамках программы Ukraine Facility. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале.

«Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году», — отметил он.

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Шмыгаль напомнил, что стабильное финансирование является одним из самых важных вопросов для Украины. По его словам, руководство страны видит большой потенциал в замороженных активах России.

Ранее представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз встал на сторону Украины в конфликте с Россией, преследуя свои личные интересы.