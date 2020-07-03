Украина ожидает, что в 2020 году транзит российского газа составит 55-57 млрд кубометров
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон допустил, что в нынешнем году транзит газа из России через территорию Украины может составить от 55 до 57 миллиардов кубометров. Об этом сообщило ИА RNS.
Макогон напомнил, что с начала года суммарный объем транзита голубого топлива составил 25 миллиардов кубометров.
«Наш прогноз — до конца года транзит составит 55-57 миллиардов кубометров при забронированных 65 миллиардах кубометров мощностей», — написал топ-менеджер в соцсетях.