Украина ожидает, что в 2020 году транзит российского газа составит 55-57 млрд кубометров

Макогон напомнил, что с начала года суммарный объем транзита голубого топлива составил 25 миллиардов кубометров.

«Наш прогноз — до конца года транзит составит 55-57 миллиардов кубометров при забронированных 65 миллиардах кубометров мощностей», — написал топ-менеджер в соцсетях.