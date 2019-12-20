Украина ответила на слова Путина об «исконно русских территориях»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на ответ российского лидера Владимира Путина об «исконно русских территориях». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на украинские СМИ.
Путин отметил, что Ленин решил передать украинской республике «исконно русские территории». По словам президента, к Незалежной они не имели никакого отношения.
Турчинов подчеркнул, что Россия присвоила себе территории «с помощью крови, насилия, предательства и лжи». Он также добавил, что без них страна станет «исконно русским болотом» размером с Московскую область.
Ранее глава России Владимир Путин в 15-й раз провел большую пресс-конференцию. На ней с вопросом к президенту могли обратиться все СМИ.