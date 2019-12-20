Украина ответила на слова Путина об «исконно русских территориях»

Путин отметил, что Ленин решил передать украинской республике «исконно русские территории». По словам президента, к Незалежной они не имели никакого отношения.

Турчинов подчеркнул, что Россия присвоила себе территории «с помощью крови, насилия, предательства и лжи». Он также добавил, что без них страна станет «исконно русским болотом» размером с Московскую область.

Ранее глава России Владимир Путин в 15-й раз провел большую пресс-конференцию. На ней с вопросом к президенту могли обратиться все СМИ.