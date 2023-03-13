Мир 13 марта 2023, 16:35 Украина ответила на обвинения в организации протестов в Тбилиси Спикер МИД Украины Николенко отверг обвинения о поддержке страной протестов в Грузии РИА «Новости»

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Украина категорически опровергает обвинения со стороны премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в поддержке протестов в Тбилиси, а также намерении втянуть республику в противостояние с Россией. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, его слова привел Telegram-канал «Политика страны».

«Эти инсинуации не имеют ничего общего с реальностью, поэтому мы их категорически опровергаем. Грузинские власти ищут врага не там, где нужно. Мы уверены, что такие заявление не смогут поколебать прочные отношения грузинского и украинского народа», — заявил представитель дипломатического ведомства.

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Николенко добавил, что Украина всегда останется надежным союзником для Грузии в будущем.

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Ранее Гарибашвили выступил с жесткой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и некоторых политиков, публично поддержавших протесты в Грузии. Он отметил, что такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела страны.

Несколько дней назад в Грузии прошли протесты против законопроекта об иностранных агентах, после волнений документ отозвали с рассмотрения.