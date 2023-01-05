Эксклюзив 05 января 2023, 21:57 Украина ответила милитаристским плевком на гуманный жест России о перемирии в Рождество Военный эксперт Баранец счел отказ Украины от соблюдения перемирия милитаристским плевком РИА «Новости»

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Надежды на то, что бойцы ВСУ позволят себе соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие, минимальны. Этому помешает жестокость украинского командования, которое позволяет себе расстреливать не подчиняющихся приказам. К тому же среди украинских военных полно бандеровцев, которые готовы открыть огонь по людям даже в святой для многих праздник. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и журналист Виктор Баранец.

Он отметил, что Украина в праздничные дни демонстрирует абсолютное милитаристское безумие и пытается спекулировать на проблеме, выдвигая невыполнимые условия. Но российская армия это переживет.

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«Меня волнует другое. Российская сторона поступает в высшей степени гуманно, уважая праздник, который является главным для сотен миллионов людей не только в России. А в ответ получает милитаристский плевок», — заявил Баранец.

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Военный эксперт добавил, что непонятно, до какой степени хватит терпения у российских солдат и офицеров не открывать огонь в ответ на провокации украинских боевиков.

«Не дай бог, что в это время, когда будет действовать перемирие, упадут снаряды на головы наших солдат и офицеров, тогда ВСУ придется отвечать по всей строгости. Им этого никто не простит», — подытожил Баранец.

Временное перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявил своим приказом министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Российская сторона призвала власти Украины поступить точно также, чтобы дать возможность мирным жителям спокойно отметить Рождество.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не намерена вести какие-либо переговоры с Россией даже по временному перемирию.