Мир 31 июля 2023, 10:36 Украина отвергла все идеи посредничества с Россией — МИД Дипломат Полищук: Украина отвергла идеи посредничества с РФ и зациклилась на ультиматумах РИА «Новости»

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Украинские власти зациклились на ультиматумах России и отклонили все предложения о посредничестве. На это указал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в комментарии РИА «Новости».

По словам дипломата, около 20 государств и объединений выступили с инициативами по урегулированию украинского кризиса. Прежде всего, речь идет о Бразилии, Китае и африканских странах, отметил Полищук.

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Россия ценит стремление друзей из государств глобального Юга помочь выходу из кризиса, продолжил директор департамента МИД. В инициативах этих стран много рациональных положений, которые РФ поддерживает, сообщил дипломат.

«Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку „формулы мира“ Зеленского», — обратил внимание Полищук.

Он обвинил киевский режим в попытках одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу. Однако в странах глобального Юга много искушенных политиков, не поддающихся на эту форму международного мошенничества, указал директор департамента МИД.

Дипломат добавил, что Россия продолжит диалог о возможностях мирного урегулирования кризиса с Китаем, Бразилией, африканскими государствами и другими партнерами. Они выступают с конструктивными и содержательными предложениями, подытожил Полищук.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее анонсировал встречу в Саудовской Аравии по «формуле мира». План обсуждают представители около 50 государств, но Россию не пригласили на переговоры.