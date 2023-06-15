Мир 15 июня 2023, 11:59 Украина отвергла любые возможности для переговоров с Россией Захарова: Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду Западу Unsplash

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Украинские власти категорически отвергают любые возможности переговоров с российской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Глава государства напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле стороны достигли некоторых договоренностей. Однако после Украина не сделала никаких шагов для мирного разрешения конфликта, а вскоре и вовсе отказалась от соглашения, отметил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что у России пока нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с украинскими властями. По словам официального представителя Кремля, западные покровители не позволяют киевскому режиму сесть за стол переговоров.