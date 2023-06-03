03 июня 2023, 17:19
Украина отвергла индонезийский план урегулирования конфликта
Минобороны Украины отвергло предложенный Индонезией план урегулирования конфликта
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов отверг предложенный Индонезией «корейский вариант» урегулирования конфликта, сообщило агентство Reuters. План предусматривает прекращение боевых действий, создание демилитаризованной зоны и введение миротворцев ООН.
С инициативой выступил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто. Идея не устроила украинского замминистра Гаврилова.
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«Мы не собираемся обсуждать какую-либо договоренность, которая связана с потерей нашей территории», — заявил он и добавил, что речь идет и о Крыме.
Ранее к завершению конфликта призвали в Венгрии. Правительство республики опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма. Власти страны призвали прекратить огонь и начать мирные переговоры.
На видео отреагировали украинские власти. Временный поверенный страны в Венгрии сделал демарш в связи с публикацией видео. В МИД Украины сочли призывы к миру провокацией и призвали венгерское руководство выполнять свои обязательства, принятые в рамках членства в НАТО, Евросоюзе и ООН.
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