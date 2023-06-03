Мир 03 июня 2023, 17:19 Украина отвергла индонезийский план урегулирования конфликта Минобороны Украины отвергло предложенный Индонезией план урегулирования конфликта piqsels

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Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов отверг предложенный Индонезией «корейский вариант» урегулирования конфликта, сообщило агентство Reuters. План предусматривает прекращение боевых действий, создание демилитаризованной зоны и введение миротворцев ООН.

С инициативой выступил глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто. Идея не устроила украинского замминистра Гаврилова.

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«Мы не собираемся обсуждать какую-либо договоренность, которая связана с потерей нашей территории», — заявил он и добавил, что речь идет и о Крыме.

Ранее к завершению конфликта призвали в Венгрии. Правительство республики опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма. Власти страны призвали прекратить огонь и начать мирные переговоры.

На видео отреагировали украинские власти. Временный поверенный страны в Венгрии сделал демарш в связи с публикацией видео. В МИД Украины сочли призывы к миру провокацией и призвали венгерское руководство выполнять свои обязательства, принятые в рамках членства в НАТО, Евросоюзе и ООН.