Украина оценила ущерб на возвращенных кораблях в $2,3 млн

Дипломатом была названа сумма в 2,3 миллиона долларов. По его словам, в настоящее время судна нельзя использовать по назначению. Кораблям еще предстоит пройти обследование комплексной комиссии ВМС ВСУ.

Следственные действия по делу украинских моряков продлили на два месяца Подробнее

Лоссовский также заявил, что Россия игнорирует постановление Международного морского трибунала, которое предписывает освободить захваченных украинских моряков без каких-либо условий.

Таким же образом Россия якобы поступила и с возвращенными кораблями, конфисковав на них вооружение, средства связи, документы и материальные средства.

18 ноября Россия передала Украине задержанные Керченском проливе военные суда. Однако командование ВМС Украины пожаловалось на их состояние — якобы с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.