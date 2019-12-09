Украина оценила ущерб от «российской агрессии»

Действия России всего за год нанесли экономике Украины ущерб на сумму от 50 до 150 миллиардов долларов. Такое заявление сделал украинский министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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«Предлагаем статистику по потере экономики от российской агрессии. Прямые потери за 2014–2015 годы составили 15-20% от ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов», — написал Милованов в Facebook.

По его словам, украинская экономика потеряла порядка 85 миллиардов гривен (около 3,6 миллиарда долларов — прим. ред.) только на объектах, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях в Крыму и Донбассе.

В частности, министр упомянул 57,7 тысячи государственных объектов в Севастополе и Крыму, чья остаточная стоимость оценивается в 46 миллиардов гривен. Также 120 тысяч объектов на 33 миллиарда располагаются в Донецкой области, еще 70 тысяч — в Луганской.

Милованов также добавил, что порядка 70% государственных активов страны находится именно в Донбассе.