Украина отправит непривитых из России и Индии на карантин

Власти Украины ужесточили ковидные ограничения для непривитых людей, въезжающих в страну из России и Индии. Теперь по прибытии их будут отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Об этом объявил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко.

Украинские власти обяжут невакцинированных украинцев и иностранцев, прибывших из РФ или Индии, провести 14 дней в самоизоляции, если они провели в этих странах не менее недели до пересечения границы. Ужесточение ограничений связано с распространением «дельта»-штамма, объяснил Ляшко. Эти правила вступят в силу через семь дней после того, как будет опубликовано постановление правительства.

Кроме того, на Украине решили возобновить ПЦР-тестирование на коронавирус всех непривитых людей, въезжающих в страну.

Украинский президент Владимир Зеленский между тем заявил, что его страна готова к новой волне ковида осенью не хуже европейских государств. А по обеспечению больниц кислородом ситуация на Украине даже лучше, чем во многих странах Европы, указал он.