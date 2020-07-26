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    26 июля 2020, 15:10

    Украина отправит в Донбасс военных — участников миротворческих миссий ООН

    Анатолий Минкин

    Киев в рамках достигнутых договоренностей о прекращении огня и разведении сил в Донбассе выведет на первую линию обороны военных, которые ранее принимали участие в миротворческих миссиях ООН. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.
    Украина отправит в Донбасс военных — участников миротворческих миссий ООН

    В сообщении говорится, что подготовка к полному и всестороннему прекращению огня на линии соприкосновения продолжается. На первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях встанут военные-контрактники, участвовавшие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

    Это позволит не отвлекать основной состав вооруженных сил от выполнения боевых задач и предупредить провокации. При этом военные имеют право на применение силы для самообороны, как это гарантирует 51 статья устава ООН.

    На этой неделе в ходе видеосовещания Контактная группа по Донбассу договорилась, что участники конфликта остановят ведение огня на линии разграничения начиная с понедельника, 27 июля.

    С этого дня вводится запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, включая использование снайперов, а также размещение вооружения в населенных пунктах.

    Участники Контактной группы договорились сделать этот режим бессрочным до полного разрешения конфликта.

    Новости SMI.FM