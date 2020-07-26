В сообщении говорится, что подготовка к полному и всестороннему прекращению огня на линии соприкосновения продолжается. На первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях встанут военные-контрактники, участвовавшие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Это позволит не отвлекать основной состав вооруженных сил от выполнения боевых задач и предупредить провокации. При этом военные имеют право на применение силы для самообороны, как это гарантирует 51 статья устава ООН.

На этой неделе в ходе видеосовещания Контактная группа по Донбассу договорилась, что участники конфликта остановят ведение огня на линии разграничения начиная с понедельника, 27 июля.

С этого дня вводится запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, включая использование снайперов, а также размещение вооружения в населенных пунктах.

Участники Контактной группы договорились сделать этот режим бессрочным до полного разрешения конфликта.