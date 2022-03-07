На Украине под патронажем киевских карателей действует диверсионно-разведывательная группировка «Грузинского национального легиона», в которую входят националисты, воевавшие в Афганистане и Ираке. Об этом со ссылкой на осведомленный источник написало РИА «Новости».

В «Грузинский национальный легион» входят примерно 25 человек. В основном это выходцы из Грузии, где добровольцев набирают из числа националистов, уже воевавших в прошлом в других странах против России. Среди них есть участники грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта. Также в составе грузинских ВС они принимали участие в кампаниях в Афганистане и Ираке, заявил источник.

Диверсанты из Грузии в основном действуют по указке украинских силовиков в Луганской области.

Основным финансированием националистического легиона занимается бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По словам источника, для обеспечения группировки Саакашвили использует различные фонды США. А полевым командиром легиона является ветеран боевых действий в Грузии Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, участвовавший в конфликте в Абхазии, а также, возможно, в Южной Осетии. Кроме того, он участвовал в боевых действиях в Чечне, будучи наймитом незаконных вооруженных формирований.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил французского коллегу Эммануэля Макрона в известность о провокации украинских националистов в районе АЭС в Запорожской области.