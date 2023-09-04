Мир 04 сентября 2023, 17:19 Украина отправила «на свалку» проекты мирных инициатив — Путин Президент Путин: мирные инициативы по Украине никто с Россией не обсуждал РИА «Новости»

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Украина «отправила на свалку» предыдущие проекты мирных инициатив. Новые схемы по этому направлению с Россией не обсуждались. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

«Мы слышим о каких-то новых инициативах (по урегулированию украинского кризиса — прим. ред.), но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем», — отметил он.

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Он добавил, что Россия при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана согласовала проекты документов по мирной инициативе с украинской делегацией, которая позже «отправила их на свалку».

Ранее Путин рассказал об атаках на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым проходили поставки газа в Турцию. По его словам, Украина многократно пыталась устроить теракты на газопроводах с помощью беспилотников. Российские корабли смогли защитить трубопроводные системы, но суда постоянно подвергались атакам дронов.