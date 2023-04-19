Мир 19 апреля 2023, 06:48 Украина отозвала своего посла из Белоруссии «для консультаций» МИД Украины объявил об отзыве посла в Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным РИА «Новости»

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Посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима отозвали. Такое решение приняли после того, как белорусский президент Александр Лукашенко официально встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, сообщил ТАСС.

Министерство иностранных дел Украины осудило переговоры, назвало их очередным и вопиющим недружественным актом. Оно объявило о решении отозвать посла Игоря Кизима «для консультаций».

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Встреча Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным прошла 18 апреля в Минске. Они обсудили обстановку на линии боевого соприкосновения, ущерб от обстрелов населенных пунктов, планы возродить сельское хозяйство и промышленность. Президент Белоруссии предложил свою помощь в восстановлении Донецка.

Украинские войска регулярно обстреливают столицу ДНР. Во вторник над городом сбили начиненные взрывчаткой с поражающими элементами беспилотники самолетного типа.