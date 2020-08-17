Украина отозвала посла из Минска. Его проконсультируют по работе в новых условиях

Киев вызвал своего посла из Минска. Дипломата проконсультируют по вопросу дальнейших отношений с Белоруссией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности», — приводит сайт украинского МИД слова Кулебы.

Министр добавил, что Киев впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делает это «исключительно из-за недопустимых действий Минска». По словам Кулебы, сложившаяся в Белоруссии ситуация «кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях».

Массовые протесты начались в Белоруссии после публикации ЦИК итогов президентских выборов 9 августа: действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. К участникам митингов присоединились рабочие белорусских предприятий, которые начали бастовать.