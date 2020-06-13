Украина отменила обязательный карантин для жителей Крыма и Донбасса

Украинское правительство отменило обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из Крыма и Донбасса. Послабление начнет действовать при открытии контрольных пунктов въезда и выезда.

«Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ», — сообщила пресс-служба правительства Украины.

При этом в постановлении сказано, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать границу без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией. Требование соблюдать самоизоляцию останется только для тех, кто приезжает из стран «с широким распространением COVID-19».

Ранее кабмин Украины разрешил некоторым аэропортам страны с 15 июня принимать международные рейсы. Речь идет о воздушных гаванях в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Суммах, Ровно, Озерном, Черкассах, Полтаве и Сокольниках.

Украина, как и многие другие страны, ввела ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 7,7 миллиона заболевших COVID-19.