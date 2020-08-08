Украина отменила назначенные в Донбассе местные выборы

Изначально голосование по выборам местных депутатов должно было пройти 25 октября 2020 года. Как сообщил сайт газеты «Вечерняя Москва», речь идет о 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми — в Луганской области.

Местные выборы в Донбассе предусмотрены утвержденной Украиной формулой Штайнмайера, которая стала частью Минских соглашений. Она предполагает взаимное прекращение ведения боевых действий, развод войск, закон об амнистии ополченцев, проведение местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству с последующим предоставлением обоим регионам особого статуса.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый пункт Минских соглашений требует детальной расшифровки. По его словам, ему нужно понимать, по каким именно требованиям он может гарантировать их выполнение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Киева выражает его нежелание решать проблему с Донбассом. Она отметила, что Москва со своей стороны выполнила свою часть и готова двигаться дальше.