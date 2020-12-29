Украина отменила льготный тариф на электроэнергию

Жители Украины с 1 января 2021 года лишатся льгот на оплату электроэнергии. Такое решение приняло правительство страны.

Сейчас первые 100 киловатт стоят бытовым потребителям 0,9 гривны (2,35 рубля) за киловатт-час. Все, что больше 100 киловатт, оплачивается по тарифу 1,68 гривны (4,38 рубля) за киловатт-час. С 1 января останется единый тариф 1,68 гривны, без учета потребляемого объема.

С инициативой отмены льгот выступило министерство энергетики Украины. Проект документа на заседании кабмина представил исполняющий обязанности министра Юрий Витренко, до недавнего времени возглавлявший «Нафтогаз Украины».

По его словам, если бы кабмин оставил льготы, то уже с января 2021 года тариф для населения вырос бы в более чем 2,5 раза, уточнило издание Liga.net.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в стране в 2017 году. Единый тариф будет действовать до 31 марта 2021 года. До этого времени госпредприятие «Энергоатом» обязали продавать 40% своей электроэнергии поставщикам электричества для населения по 0,15 гривен (0,39 рубля) за киловатт-час.