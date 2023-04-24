Мир 24 апреля 2023, 15:28 Украина отложила атаку на территорию России по указанию США — WP WP: Украина планировала удар по Москве 24 февраля, но отложила атаку по просьбе США Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные рассматривали вероятность нанесения ударов по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года, но отложили атаки по просьбе США. Об этом со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы Пентагона сообщила газета The Washington Post.

«Глава управления военной разведки Украины Кирилл Буданов отдавал приказ о подготовке массированных ударов 24 февраля по Москве и Новороссийску», — говорится в сообщении.

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По данным WP, 22 февраля свой доклад по этой ситуации опубликовало ЦРУ, после чего Украина согласилась отложить атаки по прямой просьбе из Вашингтона.

«Однако никакой информации о точном времени нанесения ударов или отказе от них на данный момент нет», — добавили авторы материала.

Ранее в американских СМИ появились выдержки из просочившихся в Сеть секретных документов Пентагона. В частности, в них содержится информация о поставках оружия Украине, численности ее войск, а также сведения об оперативной обстановке в зоне боевых действий.

По подозрению в сливе секретной информации задержали 21-летнего военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру.