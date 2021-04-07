Украина открыла огонь по территориям ЛНР

Украинские военные обстреляли территории Луганской народной республики. Огонь пришелся по селу Логвиново, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Обстрел велся из крупнокалиберных минометов. Его осуществляли военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Оружие, из которого происходил обстрел, входит в список запрещенного Минским соглашением.

За последние сутки украинские военные нарушили режим тишины минимум дважды. Информации о пострадавших пока нет.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта этого года. Стали поступать сведения об учащении обстрелов и прочих военных действий.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о готовности среагировать на действия Украины.

«Мы сделаем все возможное, чтобы большая война не началась, но если Украина сделает этот шаг, где мы остановимся — никто сейчас не скажет», — заявил он.