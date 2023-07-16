Мир 16 июля 2023, 07:54 Украина открестилась от покушения на Симоньян и Собчак Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина не готовила покушение на Симоньян РИА «Новости»

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Украина не причастна к подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом агентству УНИАН заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Симоньян и Собчак Украине не нужны. Он отметил, что журналистки не играют какую-либо важную роль в происходящем — в рамках специальной военной операции и глобального политического отношения к России в мире.

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«Они совершенно точно нам не нужны», — сказал Подоляк.

Правоохранители задержали в Москве и Рязанской области членов группировки, которые готовили покушение на главреда RT и телеведущую Ксению Собчак. Выяснилось, что за убийство каждой из них по заданию украинских спецслужб злоумышленникам обещали выплатить по полтора миллиона рублей. Суд арестовал подозреваемых до 14 сентября.

МИД назвал подготовку покушения на Симоньян и Собчак показателем террористической сущности киевского режима. В ведомстве отметили, что причиной для несостоявшегося преступления стала их профессиональная деятельность.