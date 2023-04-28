Мир 28 апреля 2023, 21:13 Украина отказалась воспринимать наступление ВСУ как последнюю битву Кулеба: ожидаемое наступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ не стоит воспринимать как последнюю битву. На это он указал на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки, сообщило РИА «Новости».

До этого министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинские войска готовы к контрнаступлению и ждут только решения командования.

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«Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий», — высказался по этому поводу Кулеба.

Министр подчеркнул, что выводы можно будет сделать только по окончании битвы. Тех, кто делает выводы о решающем сражении, Кулеба обвинил в искажении общей картины усилий киевского режима.

По его мнению, Украина может достичь побед на передовой двумя наступлениями и более. Нынешний конфликт, подчеркнул глава МИД соседней страны, не относится к разряду тех, которые можно заморозить.

«Украина будет сражаться до победы», — резюмировал Кулеба.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что потери Украины в ходе спецоперации составили 80% от изначального состава ВСУ. Он предположил, что страна не сможет восполнить потери среди бойцов.