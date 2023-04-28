28 апреля 2023, 21:13
Украина отказалась воспринимать наступление ВСУ как последнюю битву
Кулеба: ожидаемое наступление украинских войск не следует воспринимать как последнюю битву
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ не стоит воспринимать как последнюю битву. На это он указал на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки, сообщило РИА «Новости».
До этого министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинские войска готовы к контрнаступлению и ждут только решения командования.
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«Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий», — высказался по этому поводу Кулеба.
Министр подчеркнул, что выводы можно будет сделать только по окончании битвы. Тех, кто делает выводы о решающем сражении, Кулеба обвинил в искажении общей картины усилий киевского режима.
По его мнению, Украина может достичь побед на передовой двумя наступлениями и более. Нынешний конфликт, подчеркнул глава МИД соседней страны, не относится к разряду тех, которые можно заморозить.
«Украина будет сражаться до победы», — резюмировал Кулеба.
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что потери Украины в ходе спецоперации составили 80% от изначального состава ВСУ. Он предположил, что страна не сможет восполнить потери среди бойцов.
Специальная военная операция РФ на Украине
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