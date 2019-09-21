Украина отказалась участвовать в ПАСЕ

ПАСЕ откровенно игнорирует интересы Украины, заявил он. «Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — отметил Яременко.

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Сейчас Киев намерен сосредоточить свое внимание на подготовке делегации Украины в ПАСЕ. Кроме того, Украина проведет консультации с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

По словам Яременко, такой подход поддержало большинство фракций парламента Украины.

Ранее прошло учредительное собрание делегации Верховной рады в ПАСЕ. Ее возглавила народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от «Батькивщины» Сергея Соболева, а заместителем — представителя фракции «Голос» Рустема Умерова.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Ранее в ПАСЕ настояли на возвращении полных прав делегации России, несмотря на протесты Украины.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году права Москвы в ПАСЕ сократили. В ответ Россия временно отказалась от участия в заседаниях. А в 2017-м страна объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не восстановят. Совет Европы признался в финансовых трудностях после окончания поддержки со стороны России. В конце июня 2019 года организация восстановила права российской делегации в полном объеме. Однако Киев пытался всячески этому помешать.