Мир 15 июля 2023, 04:10 Украина отказалась подписывать соглашение с Россией при покупке реакторов у Болгарии Википедия

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Украинская компания «Энергоатом» не намерена подписывать никакие соглашения с Россией в связи с вероятным приобретением у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал компании.

«Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — сказано в сообщении.

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Ранее украинский эксперт Николай Штейнберг, который был главным инженером Чернобыльской атомной электростанции в 1986–1987 годах, назвал продажу оборудования такого типа предметом специального экспортного контроля.

В связи с этим для осуществления сделки требуется получить разрешение от непосредственных создателей, то есть России. Исходя из законов международного права, РФ, Болгария и Украина должны подписать трехстороннее соглашение.

Ранее стало известно, что около 800 человек отказались работать на Запорожской АЭС из-за запугиваний с украинской стороны. По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, украинский «Энергоатом» публиковал информацию о пытках на электростанции.