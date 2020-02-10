Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

Украина на нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил в Донбассе по просьбе США, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью «Российской газете» он указал, что Киев не захотел разводить войска вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе из-за того, что на этом настояли США.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — сообщил глава внешнеполитического ведомства России.

По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон, так как этот конфликт соответствует их интересам иметь больше влияния на постсоветское пространство.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На нем было решено сохранить в силе минские соглашения, прекратить огня до конца 2019 года отвести от границы войска Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.