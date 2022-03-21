Украина отказалась от предложения Минобороны России по Мариуполю

На Украине ответили на требование Минобороны России по спасению мирных жителей Мариуполя. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, город не будет сдан.

«Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили», — заявила Верещук. Ее слова привело РИА «Новости». Как добавила вице-премьер Украины, об этом Киев уведомил ООН, а также Международный комитет Красного креста.

О том, что в Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа, заявил на брифинге 20 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Российская сторона заявила, что для спасения мирных жителей в понедельник, 21 марта, из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры — как в восточном, так и в западном направлениях.

РФ настаивала на письменном ответе Киева до 05:00 утра понедельника на это предложение. Российское оборонное ведомство призвало международные гуманитарные организации, в числе которых ООН, ОБСЕ и Красный Крест, помочь эвакуировать жителей Мариуполя.