Мир 15 августа 2023, 15:28 Украина отказалась идти на уступки по мирному плану Зеленского Глава СНБО Данилов: Украина не откажется от мирного плана Зеленского РИА «Новости»

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Власти Украины не станут идти на уступки и отказываться от определенных пунктов в мирном плане президента республики Владимира Зеленского. Об этом изданию La Repubblica заявил глава Совета безопасности обороны страны Алексей Данилов.

«Если хотите, мы можем только поменять местами последовательность пунктов, но не исключать их из плана», — сказал он.

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Данилов также опроверг информацию о том, что западные страны давят на киевский режим из-за затянувшихся боевых действий.

«Такие сообщения не подтвердились ни в чем. Они существуют лишь в социальных сетях, а наши партнеры не просили о переговорах», — добавил секретарь СНБО.

Зеленский осенью 2022 сообщал, что у него есть план достижения мира, который содержит в себе 10 пунктов, писал RT. Среди них — восстановление территориальной целостности Украины и вывод российской армии с территории страны.