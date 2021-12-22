Украина отгородится от России противотранспортными рвами

Украинские пограничные службы решили укрепить некоторые участки рубежей с помощью противотранспортных рвов. Информация об этом появилась на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«В частности, на участке сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — передали в сообщении.

Рвы возводят работники комплексной механизированной инженерной группы. Их копают с помощью специальной техники, после чего в дополнение к уже установленным приграничным сооружениям насыпается земляной вал на «наиболее угрожающих направлениях».

В украинском ведомстве отметили, что обычно любые работы по обустройству границы зимой прекращаются, но в связи с «вызовами безопасности на госгранице» в этом году укрепление продолжили.

Напряженность по украинскому вопросу возникла между Россией и странами Запада из-за информации в западных СМИ о том, что Россия якобы «готовит нападение на Украину». Кремль неоднократно опровергал подобные заявления.