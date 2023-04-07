07 апреля 2023, 03:37
Украина останется без поддержки США через полгода — Макгрегор
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут оставить Украину через полгода из-за кризиса
Финансовый кризис в США может заставить Штаты отказаться от поддержки Украины через полгода. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину», — заявил Макгрегор.
Реклама
Экс-советник предположил, что за это время некоторые европейские государства могут «пересмотреть» меры поддержки Украины, так как Евросоюз сейчас пребывает в еще более сложном финансовом положении. Макгрегор отметил, что все больше простых европейцев призывают к мирному урегулированию украинского конфликта и выступают против дальнейшей военной помощи Украине.
Происходящее между Россией и Украиной превратилось в тяжелую окопную борьбу, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что экономика сильно пострадала и хотелось бы увидеть конец этого противостояния.
США
Украина
Реклама
Реклама