Мир 07 апреля 2023, 03:37 Украина останется без поддержки США через полгода — Макгрегор Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут оставить Украину через полгода из-за кризиса Pixabay

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Финансовый кризис в США может заставить Штаты отказаться от поддержки Украины через полгода. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину», — заявил Макгрегор.

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Экс-советник предположил, что за это время некоторые европейские государства могут «пересмотреть» меры поддержки Украины, так как Евросоюз сейчас пребывает в еще более сложном финансовом положении. Макгрегор отметил, что все больше простых европейцев призывают к мирному урегулированию украинского конфликта и выступают против дальнейшей военной помощи Украине.

Происходящее между Россией и Украиной превратилось в тяжелую окопную борьбу, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что экономика сильно пострадала и хотелось бы увидеть конец этого противостояния.