Украина осталась без возможности отказаться от транзита российского газа

Украина будет продолжать транзит российского газа по украинской ГТС в первую очередь не потому, что она так хочет. Все дело в технической стороне вопроса и в том, что у нее нет рычагов, чтобы от этого отказаться. Такое мнение в беседе с «360» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Это не Украина будет продолжать транзит, это РФ продолжает поставлять газ в Европу через украинскую газотранспортную систему. Выступление [главы „Нафтогаза“ Юрия] Витренко просто констатирует факт объективной действительности — Россия продолжает поставлять газ через Украину. Украина не имеет ни политической, ни экономической возможности от этого транзита отказаться», — заявил он.

По его словам, вполне логичной является оговорка про техническую возможность продолжения этого транзита.

«Никто не может дать стопроцентные гарантии, что кто-нибудь из выступающих на стороне киевского режима (но по факту неподконтрольных ему боевиков) не попытается в качестве жеста отчаяния провести террористические акты на объектах газотранспортной системы», — отметил Фролов.

С другой стороны, ГТС Украины обладает достаточным запасом мощности и имеет возможность перераспределять газовые потоки. Речь идет о 109,5 миллиона кубических метров в сутки.

«Украина относительно легко может прокачивать даже в той ситуации, если какие-то трубы будут злонамеренно украинской стороной повреждены», — заключил эксперт.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что украинская сторона планирует продолжить транзит российского газа.