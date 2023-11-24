Мир 24 ноября 2023, 07:49 Украина осталась без специалистов с высшим образованием KI: Украина пострадала из-за утечки мозгов, люди с высшим образованием уехали РИА «Новости»

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Утечка мозгов оставила Украину без высококвалифицированных специалистов. Из страны уехало большинство людей с высшим образованием, заявило издание The Kyiv Independent.

«Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <…>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы», — заявил автор статьи.

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Большое количество профессионалов уехали с началом боевых действий и, по словам журналистов, не вернутся. По их подсчетам, среди эмигрировавших украинцев с высшим образованием за границей больше, чем в стране. Кроме того, они забрали с собой детей.

Разрыв в уровне образования украинцев увеличился. По мнению издания, эта утечка мозгов отбросит Украину назад.

Власти обеспокоил массовый отток населения. Только из Харькова уехали почти треть жителей — около 400 тысяч человек. Чиновники опасаются, что они не захотят возвращаться из стран Запада.