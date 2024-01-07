Мир 07 января 2024, 18:43 Украина осталась без ракет для систем ПВО Focus: ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для ПВО Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Украинская армия начала испытывать серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

«Все системы ПВО имеют общую черту: необходимые для них ракеты крайне редки. Даже советские боеприпасы закупают на Западе, например в Болгарии и Словакии», — указали в статье.

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что на Украине нет производства боеприпасов для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они нужны в большом количестве.

Еще одна проблема заключается в том, что современные западные ракеты, такие как ЗРК Patriot, очень дорогие и их производят очень медленно. К тому же, помощь из США практически не поступает.

Все эти факторы поставили Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных ударов ВС России, резюмировал автор статьи.

Ракетные удары ВКС России по военным объектам на Украине вызвали панику в странах Евросоюза. Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО масштабными атаками.