Украина опубликовала список вернувшихся из России граждан

Кремль высказался об обмене между Россией и Украиной Подробнее

Перечень содержит 35 имен и фамилий, а также некоторую информацию о бывших заключенных. В списке можно увидеть режиссера Олега Сенцова, которого в 2015 году осудили в России по обвинению в терроризме. Кроме того, фигурируют фамилии 24 украинских моряков, ранее задержанных в Керченском проливе, и главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

Все 35 человек прилетели в Киев 7 сентября специальным бортом. В свою очередь в Москву также прибыли 35 граждан России, которых освободили на Украине. Оба лайнера вылетели и приземлились в одно и тоже время.

Обмен состоялся после того, как 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании россиян. Утром 7 сентября всех граждан из списка по обмену доставили в аэропорты и двумя самолетами передали России и Украине. В российском МИД назвали процесс очень важным шагом, а Зеленский заявил, о дальнейшей работе по освобождению всех заключенных.