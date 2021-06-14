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    14 июня 2021, 13:04

    Украина опровергла запрос на посадку рейса Ryanair с Протасевичем

    Александр Блинов

    Самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем не запрашивал посадку во время полета над Украиной. Об этом заявил глава госкомпании «Украэрорух» Андрей Ярмак, сообщило РИА «Новости».

    Украина опровергла запрос на посадку рейса Ryanair с Протасевичем

    «Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи, — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются», — сказал Ярмак.

    О том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, после сообщения о минировании якобы отказались принять в Киеве и ряде других городов, ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но глава «Украэроруха» опроверг это.

    Ярмак заявил, что при выполнении рейса никаких сообщений о нештатной ситуации на борту от экипажа лайнера Ryanair украинским диспетчерам не поступало. Он добавил, что «Украэрорух» готова предоставить записи переговоров для расследования.

    Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. При проверке документов в аэропорту задержали Романа Протасевича, сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, а также его девушку Софью Сапегу, подозреваемую в причастности к сливам личных данных белорусских силовиков.

    В Белоруссии заявляли, что командир самолета сам принял решение посадить его в Минске и белорусские диспетчеры ни к чему его не принуждали. Европа же считает, что рейс посадили принудительно. Авиаперевозчикам Белоруссии запретили летать в страны Евросоюза, а европейским самолетам предписали облетать воздушное пространство республики.