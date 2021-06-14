Украина опровергла запрос на посадку рейса Ryanair с Протасевичем

Самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем не запрашивал посадку во время полета над Украиной. Об этом заявил глава госкомпании «Украэрорух» Андрей Ярмак, сообщило РИА «Новости».

«Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи, — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются», — сказал Ярмак.

О том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, после сообщения о минировании якобы отказались принять в Киеве и ряде других городов, ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но глава «Украэроруха» опроверг это.

Ярмак заявил, что при выполнении рейса никаких сообщений о нештатной ситуации на борту от экипажа лайнера Ryanair украинским диспетчерам не поступало. Он добавил, что «Украэрорух» готова предоставить записи переговоров для расследования.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. При проверке документов в аэропорту задержали Романа Протасевича, сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, а также его девушку Софью Сапегу, подозреваемую в причастности к сливам личных данных белорусских силовиков.

В Белоруссии заявляли, что командир самолета сам принял решение посадить его в Минске и белорусские диспетчеры ни к чему его не принуждали. Европа же считает, что рейс посадили принудительно. Авиаперевозчикам Белоруссии запретили летать в страны Евросоюза, а европейским самолетам предписали облетать воздушное пространство республики.