Украина опровергла принятие закона о соцгарантиях для граждан Польши

Информация в ряде СМИ о том, что Верховная рада Украины одобрила принятие законопроекта о социальных гарантиях для граждан Польши, не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект о социальных гарантиях поляков на Украине внесли в повестку дня и сократили сроки на его рассмотрение.

«Голосование по законопроекту по сути не проводили. Первое чтение будет, но не сегодня», — написал политик.

Днем в понедельник депутаты Рады Елена Шуляк и Алексей Гончаренко сообщили, что парламент одобрил предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о социальных гарантиях для граждан Польши. Позднее они удалили записи из своих Telegram-каналов, написало РИА «Новости».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду законопроект, в соответствии с которым поляки могут находиться на территории Украины до 18 месяцев. В случае принятия закона они получат некоторых социальных выплат, медицинское обслуживание, право вести хозяйственную деятельность и учиться, сообщал RT.