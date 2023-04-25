Мир 25 апреля 2023, 15:44 Украина опровергла причастность к попытке атаки на Черноморский флот Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг причастность Украины к атаке на флот России РИА «Новости»

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Украинские военные непричастны к попытке атаки на Черноморский флот России в Севастополе. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова привело агентство Reuters.

«Михаил Подоляк опроверг заявление российского министерства обороны о попытке Украины атаковать его корабли в Черном море», — указали в материале.

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Подоляк отметил, что такие действия помешали бы выполнению условий зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

«Напомним, что продление зернового соглашения возможна лишь в том случае, если мировое сообщество будет коллективно давить на Россию», — привели журналисты его слова.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские боевики в ночь на 24 апреля предприняли попытку нанести удар по пункту базирования Черноморского флота в Севастополе, применив три безэкипажных катера, писал RT.