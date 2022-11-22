Мир 22 ноября 2022, 20:37 Украина опровергла «оседание» поставляемого Россией газа для Молдавии Оператор ГТС Украины опроверг заявление «Газпрома» о пропаже газа для Молдавии РИА «Новости»

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Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отреагировала на заявление о пропаже предназначенного для Молдавии газа, который поставляет «Газпром». Организация разместила ответ на своем сайте.

В публикации отметили, что весь принятый на газоизмерительной станции «Суджа» объем газа передали в ГИС «Алексеевка» и «Гребеники» на молдавско-украинской границе.

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«Это подтверждено необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является „Газпром“», — заявил оператор.

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С сентября, по его данным, Молдавия использует виртуальный реверс газа на точках соединения с Украиной через пункт «Гребеники».

В компании добавили, что «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через Украину, для того чтобы еще сильнее ограничить поставки топлива в Европу. По мнению оператора, российский экспортер хочет оставить Молдавию без возможности использовать украинскую ГТС, чтобы усилить зависимость от своего газа.

Ранее компания «Газпром» заявила, что газ, который поставляют из России в Молдавию через Украину, доходит до Кишинева не полностью, сообщал RT. Российская госкомпания сообщила, что будет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа», если транзитный дисбаланс через территорию Украины будет наблюдаться и дальше.