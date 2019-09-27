Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году

В таком случае годовой объем импорта газа составит до 1,35 миллиарда кубометров топлива.

«Наши ожидания таковы, что с 1 января 2020 года мы сможем запустить дополнительный импортный маршрут для Украины», — отметил Прокофьев.

Чтобы проект удалось воплотить в жизнь, нужно еще достичь ряда договоренностей с операторами газотранспортных систем (ГТС) Румынии и Молдавии. Украина и Молдавия готовы доделать все необходимые работы до начала ноября, а Румыния — до конца 2019 года. И это при том, что оператор ГТС Румынии не успел построить новую газоизмерительную станцию. Тем не менее румынская сторона успеет завершить реконструкцию на уже существующей станции.

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