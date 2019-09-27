  • Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году

    27 сентября 2019, 13:05

    Алена Макаренко

    Поставки газа по реверсу из Румынии на Украину могут достичь объемов в четыре миллиона кубометров в сутки начиная с 1 января 2020 года. Об этом рассказал начальник управления развития бизнеса компании «Оператор ГТС Украины» Андрей Прокофьев, сообщило ИА RNS.
    Украина определила возможный объем импорта газа из Румынии в 2020 году

    В таком случае годовой объем импорта газа составит до 1,35 миллиарда кубометров топлива.

    «Наши ожидания таковы, что с 1 января 2020 года мы сможем запустить дополнительный импортный маршрут для Украины», — отметил Прокофьев.

    Чтобы проект удалось воплотить в жизнь, нужно еще достичь ряда договоренностей с операторами газотранспортных систем (ГТС) Румынии и Молдавии. Украина и Молдавия готовы доделать все необходимые работы до начала ноября, а Румыния — до конца 2019 года. И это при том, что оператор ГТС Румынии не успел построить новую газоизмерительную станцию. Тем не менее румынская сторона успеет завершить реконструкцию на уже существующей станции.

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