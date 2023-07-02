Мир 02 июля 2023, 23:46 Украина оправдала низкие темпы контрнаступления преимуществом России в воздухе Глава офиса Зеленского Ермак оправдал низкие темпы контрнаступления успехами РФ в воздухе РИА «Новости»

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Низкие темпы контрнаступления ВСУ связаны с преимуществом российской стороны в воздухе, заявил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он снова попытался выпросить у Запада истребители F-16.

«Множество мин и преимущество врага в воздухе… Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина», — написал Ермак.

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Глава офиса снова стал клянчить у Запада истребители и дальнобойное оружие, аргументируя, что это необходимо для ускорения процессов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее признался, что его раздражают высказывания о медленном контрнаступлении украинских военных. Главком выразил разочарование тем, что западные страны не поставляют Украине самолеты F-16. Залужный заявил, что «это не шоу» и «каждый метр дается кровью».